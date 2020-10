Chris Brown sfida la legge per andare a far festa con Adele

Chris Brown, passeggiata "illegale" a Londra IPA 1 di 9 IPA 2 di 9 IPA 3 di 9 IPA 4 di 9 IPA 5 di 9 IPA 6 di 9 IPA 7 di 9 IPA 8 di 9 IPA 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dal 2016 il Regno Unito ha vietato a Chris Brown l'ingresso nel Paese a causa della sua fedina penale. Nonostante il divieto, rapper è volato a Londra per far visita al figlio di 10 mesi Aeko, avuto dall'ex compagna Ammika Harris. Chris e ha colto l'occasione per andare a trovare la sua amica Adele a West London e far festa insieme a lei, in compagnia di alcuni amici e della nuova fidanzata Gina Huynh.