Adele si rimette sentimentalmente in gioco ed "esce" con il rapper Skepta 

Adele non sembra voler perdere tempo. Ora che il divorzio dal marito Simon Konecki è stato ufficializzato, la cantante ha già trovato un sostituto. Stando a quanto riferisce la stampa britannica infatti "uscirebbe" già con un altro uomo. Si tratta del rapper e produttore discografico britannico Skepta , ex di Naomi Campbell.

I due, entrambi di Tottenham, nel nord di Londra, si vedrebbero regolarmente da molto tempo, "come amici", scrive "The Sun", ma la loro amicizia si starebbe trasformando in qualcosa di più.

Ambedue freschi di separazioni Adele e Skepta si sono incontrati spesso nell'ultimo periodo, proprio per sostenersi a vicenda dopo le rispettive rotture sentimentali e sembra che la cantante abbia anche organizzato il party per il 37esimo compleanno del rapper nelle scorse settimane. "Il loro è un legame speciale e c'è una connessione forte", scrive il tabloid inglese al quale fonti vicine alla nuova coppia avrebbero riferito che "insieme formerebbero una coppia fantastica".