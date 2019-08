Dopo aver compiuto 31 anni, il 5 maggio scorso, Adele aveva scritto: "Sarà un grande anno e lo userò tutto per me stessa...". Un buon proposito che, a guardare il ricco album di foto social, dopo la separazione dal marito avvenuta in aprile, la cantante di "Hello" sta mettendo in perfetta pratica.



L'artista londinese aggiorna i suoi follower su come ha trascorso gli ultimi mesi, tra viaggi con gli amici in luoghi avventurosi e relax. Già nei mesi scorsi Adele aveva condiviso sui social alcuni scorci della sua nuova vita single, al concerto delle Spice e all'after party, dove era sembrato si stesse divertendo parecchio.

Con Simon Konecki la cantante condivide il figlio Angelo, di sei anni, che negli scatti però non compare mai: insomma vacanze proprio da single!