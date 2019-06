Adele si ubriaca con le Spice Girls per il concerto finale

Adele non ha mai fatto mistero di essere una superfan delle Spice Girls e non poteva certo mancare al loro ultimo concerto al Wembley Stadium di Londra. La popstar di solito non è molto attiva sui social, ma per loro ha fatto un'eccezione e ha condiviso con i follower la serata. "Finalmente ho incontrato Ginger (Geri ndr), mi sono ubriacata con le ragazze e ad essere sincera non riesco a credere quanto in là sia andata", ha scritto su Instagram.