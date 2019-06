Spice Girls, tutte riunite per un film d’animazione

La Paramount ha rivelato che è attualmente in lavorazione un film animato sulle Spice Girls . La notizia eclatante è che parteciperanno tutti e cinque i membri della girlband, dopo che lo "Spice World 2019" non è riuscito a riunire il gruppo al completo, con Victoria Beckham grande assente del tour che si sta svolgendo. La pellicola conterrà sia le canzoni più classiche che pezzi inediti. I dettagli sulla trama non sono ancora disponibili e dovremo aspettare fino al 2020 per l'uscita al cinema.

Scritto da Karen McCullah e Kiwi Smith, il cartone non ha ancora un titolo ed è nella sua fase iniziale di sviluppo, ma Mireille Soria, Presidente della Paramount Animation ha dichiarato: "Le Spice Girls hanno un’idea che stiamo sviluppando. Sono molto coinvolte".



Rivedremo quindi insieme all'opera, in versione animata, Melanie Brown (Scary), Emma Bunton (Baby), Melanie Chisholm (Sporty), Geri Halliwell (Ginger) e anche Victoria Beckham, che non si presenta come Posh dal lontano 2012.



Formatesi nel 1994 a Londra, non è la prima volta che le Spice Girls approderanno al cinema: nel 1997, uscì "Spice Girls - Il film", che incassò oltre 150 milioni di dollari nel mondo.