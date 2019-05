Spice Girls, pace fatta sul palco tra Mel B e Geri

Mel B ha festeggiato il suo 44esimo compleanno sul palco dello "Spice Tour" insieme alle amiche Emma, Mel C e soprattutto Geri. La rossa sembra infatti averla perdonata per le confessioni hot sulla loro liaison saffica, all'inizio degli anni Novanta, e ha "diretto" il pubblico di Manchester per cantarle "Happy Birthday". Le due si sono abbracciate davanti alla torta di compleanno, decorata con un motivo leopardato in onore della festeggiata.

Mel ha spento le candeline e ha poi ricordato come, esattamente 21 anni fa, Geri annunciò la sua uscita dalla band e l'ha bonariamente avvertita: "E' meglio che non ci lasci stasera fott*** stron** ". Le Spice dal palco hanno poi risposto alle critiche piovute nei giorni scorsi, per i problemi tecnici avuti nella data di Cardiff, e hanno scherzato con il pubblico: "Sentite bene anche laggiù in fondo?". Per fortuna all'Etihad Stadium tutto è filato liscio e i fan sui social hanno condivisi commenti entusiasti sulla serata.