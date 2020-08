Adele in salsa giamaicana scatena le polemiche social: "Questa è appropriazione culturale"

In bikini nei colori della bandiera giamaicana, sorridente e in splendida forma, leggings e capelli raccolti in tante treccine annodate in stile africano, Adele ha postato uno scatto, che ha scatenato le polemiche social. La popstar, che si è unita a quanti hanno sfilato per omaggiare il Carnevale di Notting Hill cancellato a causa del Covid-19, è stata accusata di "appropriazione culturale".

A scatenare le critiche più pesanti è stata soprattutto l'acconciatura sfoggiata dalla popstar, una pettinatura tradizionalmente associata alle donne nere, offese e derise ancora oggi per questo e che, indossata da una donna bianca viene da molti considerata irrispettosa.

Per alcuni utenti di Instagram Adele avrebbe indossato impropriamente e in maniera poco sensibile abiti da "neri" usando la scusa dell'omaggio al Carnevale di Nottihng Hill per mostrare la sua sorprendente perdita di peso.

Social spaccati letteralmente in due, perché se da una parte c'è chi l'attacca duramente, dall'altra in molti la difendono: non si tratterebbe di "appropriazione" bensì di "apprezzamento culturale". "Solo gli "Americani" si ritengono offesi, mentre i giamaicani le fanno i complimenti", scrive un utente.



