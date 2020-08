Adele come Beyoncé: la trasformazione è un omaggio al suo mito

Beyoncé ha pubblicato il nuovo visual album "Black Is King" , basato sulla colonna sonora di "The Lion King: The Gift". L'uscita deve avere colpito Adele , che in uno scatto condiviso sui social ha voluto omaggiare il suo mito con un look che la ricorda moltissimo. La star britannica ha postato su Instagram un foto di lei, inginocchiata sotto un'immagine di Beyoncé durante il video di "Already" : capelli biondi ricci sciolti e indosso una blusa dalle stampe simili a quella sfoggiata da Queen B.

Nello scatto social, Adele è immortalata probabilmente nel suo salotto, sotto una grande tv che trasmette il video di "Already", uscito il 31 luglio insieme all'album-film. Nel post, la cantante punta con la mano verso l’immagine alla parete e scrive a commento: "Grazie Queen perché ci fai sentire sempre così amati attraverso la tua arte".

Colpisce ancora una volta la sua consolidata silhouette. Negli scorsi mesi la cantante si era sottoposta a un rigido programma per dimagrire, mostrando ai fan via social la sua nuova forma fisica. E in tanti avevano quasi stentato a riconoscerla nei vari scatti pubblicati.

Non è la prima volta che Adele rende omaggio a Beyoncé, per cui ha sempre provato un'ammirazione sconfinata. Era avvenuto ai Grammy 2017 quando aveva rotto a metà il premio vinto nella categoria Album Of The Year per dividerlo con Queen B e durante il Coachella 2018: dopo l'esibizione della moglie di Jay-Z sul palco, Adele aveva pubblicato un video in cui imitava la sua eroina.

