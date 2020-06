Adele torna sui social: scatto in salotto con l'abito indossato a Glastonbury nel 2016... 40 chili fa

Serata ricordi per Adele, che dal salotto di casa sua a Los Angeles posta uno scatto in cui balla davanti alla tv indossando lo stesso abito, che portava a Glastonbury nel 2016. E sullo schermo si vede proprio la popstar in uno dei momenti del concerto di 4 anni fa (cancellato quest'anno per via del Coronavirus), stesso abito... 40 chili in meno . Il dimagrimento della str di "Hello" è più che mai evidente...

Dei chili persi dalla star ormai si parla da un po' e i pochi scatti che Adele ha pubblicato sui social ne sono la prova lampante. Pare che la cantante si sia sottoposta ad una dieta ferrea oltre che ad un allenamento intenso nel corso dell'ultimo anno, da quando nell'aprile del 2019 si è separata dal marito Simon dopo 7 anni insieme. Al compimento del suo 32esimo compleanno la star si è mostrata per la prima volta con la sua nuova silhouette longilinea suscitando l'ammirazione dei fan e dei colleghi. Fonti vicine alla cantante riferiscono che si rechi in palestra tutti i giorni e lavori molto duramente.



In un altro scatto pubblicato insieme a quello in cui balla Adele è invece in pigiama mentre si rinfresca con un piccolo phon in mano e con due cuoricini rossi alle spalle, mentre sullo schermo della televisione c'è il fermo immagine del pubblico entusiasta che l'acclama a Glastonbury: "5 lattine di sidro", recita il post che accompagna le nuove foto social della popstar.

E tra i primi commenti c'è quello di Skepta, vero nome Joseph Junior Adenuga, 37 anni, il rapper, ex di Naomi Campbell che pare stia frequentando la popstar da qualche mese: "Finalmente ho ottenuto la tua password Instagram lol", scrive, suggerendo di aver hackerato il suo account. I fan si sono scatenati sul flirt in corso tra i due e Adele li ha incoraggiati rispondendo al commento con un'emoji che strizzava l'occhio con la lingua sporgente seguita da un cuoricino.

Poche ore prima Adele aveva pubblicato un'altra foto scattata a Glastonbury stimolando subito la curiosità dei fan in attesa del nuovo album della cantante. Tra i messaggi dei follower in tanti hanno scritto: "Teaser? Albums coming out today???!!!! Tell me now!!!!", "Un'anticipazione? L'album esce oggi?. Ma Adele ha smorzato gli entusiasmi rispondendo: "Chiaramente non lo è. Il coronavirus non è passato. E io sto ancora in quarantena. Indossa una mascherina e sii paziente".