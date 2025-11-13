Adele debutta come attrice: al cinema nel nuovo film di Tom Ford

La cantante sarà protagonista in "Cry to Heaven", l'adattamento del romanzo di Anne Rice diretto dal celebre stilista e regista di "Animali Notturni"
© Ansa
Staccata momentaneamente la spina alla musica, Adele approderà sul grande schermo, scelta da un regista di fama per il suo primo film. La cantante sarà infatti la protagonista di "Cry to Heaven", l'attesissimo nuovo film di Tom Ford, che segna il primo lungometraggio del regista-scenografo in quasi un decennio.
Tratto dall'omonimo romanzo di Anne Rice del 1982, il film è ambientato nell'Italia del XVIII secolo e racconta la storia di un nobile veneziano e di una cantante castrata le cui vite si intrecciano nel mondo sensuale e insidioso dell'opera. Adele si unisce a un cast straordinario che include Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Thandiwe Newton, Ciarán Hinds e Hunter Schafer. Tom Ford ha scritto personalmente la sceneggiatura e dirigerà e produrrà il film con la sua società Fade to Black.
Lo stilista e regista ha debuttato con "A Single Man", presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia del 2009, riscuotendo un grande successo. Il film ha ottenuto una nomination all'Oscar, una vittoria ai Bafta, il premio AFI Film of the Year e il GLAAD Media Award come miglior film. Ha poi diretto "Animali Notturni" nel 2016, che ha vinto il Gran Premio della Giuria di Venezia e ottenuto nove nomination ai Bafta e tre ai Golden Globe, tra cui Miglior Regista e Miglior Sceneggiatura per lo stesso Ford. Aaron Taylor-Johnson ha vinto il premio come Miglior Attore Non Protagonista ai Golden Globe, mentre Michael Shannon ha ottenuto una nomination all'Oscar nella stessa categoria.
Chissà se Adele accennasse proprio a una collaborazione con Ford quando l'Hollywood Reporter le ha chiesto delle sue ambizioni recitative: "C'è un film che vorrei fare, ma il regista non è mentalmente pronto a scriverne la sceneggiatura", aveva raccontato, continuando: "Ogni tanto lo tormento a riguardo, ma non è ancora pronto. Ma è l'unico ruolo che desidero. Perché penso che lo farei alla grande. Penso che sarei davvero, davvero, davvero brava". "Mi offrono di fare film biografici di cantanti, e penso che sia troppo ovvio".