Adele debutta come attrice: al cinema nel nuovo film di Tom Ford

Lo stilista e regista ha debuttato con "A Single Man", presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia del 2009, riscuotendo un grande successo. Il film ha ottenuto una nomination all'Oscar, una vittoria ai Bafta, il premio AFI Film of the Year e il GLAAD Media Award come miglior film. Ha poi diretto "Animali Notturni" nel 2016, che ha vinto il Gran Premio della Giuria di Venezia e ottenuto nove nomination ai Bafta e tre ai Golden Globe, tra cui Miglior Regista e Miglior Sceneggiatura per lo stesso Ford. Aaron Taylor-Johnson ha vinto il premio come Miglior Attore Non Protagonista ai Golden Globe, mentre Michael Shannon ha ottenuto una nomination all'Oscar nella stessa categoria.