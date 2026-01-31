Patrick Swayze e Demi Moore danno volto a Sam e Molly, una coppia la cui storia viene brutalmente interrotta da una morte improvvisa. Sam, rimasto intrappolato nel mondo dei fantasmi, scopre che il suo omicidio non è stato casuale e tenta disperatamente di proteggere Molly e dirle che il suo amore non è finito. Un legame che continua a esistere nei luoghi, nei gesti quotidiani, nella memoria che si fa presenza.