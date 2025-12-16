"Point Break", il film cult anni '90 diventa una serie tv

La storia si concentrerà su una pericolosa banda di rapinatori, legata all’eredità della gang degli ex Presidenti
© IPA
"Point Break" torna a far parlare di sé, dato che AMC Networks sta sviluppando un adattamento televisivo del film d'azione sul surf del 1991, come confermato da Variety. La serie sarà ambientata nel 2026, 35 anni dopo gli eventi del film originale con Patrick Swayze nei panni di un rapinatore di banche e Keanu Reeves in quelli di un agente dell'Fbi sotto copertura. La serie seguirà una pericolosa banda di rapinatori con legami con la banda degli ex presidenti presente nel film.
La serie sarà creata da Dave Kalstein ("Butterfly"), Alcon Television Group e AMC Studios. AMC si è aggiudicata il progetto in una gara. Kalstein scriverà e sarà produttore esecutivo insieme ai co-fondatori di Alcon Andrew Kosove e Broderick Johnson e al presidente della divisione televisiva Ben Roberts. Tra i lavori di Kalstein figurano il thriller di Daniel Dae Kim "Butterfly" di Amazon, "NCIS: Los Angeles" della CBS, "Quantico" della ABC e "Treadstone" di USA Network, di cui è stato co-showrunner.
Diretto da Kathryn Bigelow e scritto da W. Peter Iliff, "Point Break" racconta la storia di un gruppo di surfisti della California del Sud che mettono a segno rapine in banca. Erano noti come gli ex Presidenti, e indossavano le maschere di Ronald Reagan, Jimmy Carter e Lyndon B. Johnson durante le loro rapine. L'agente dell'Fbi alle prime armi Johnny Utah si infiltra nella gang e rimane coinvolto nel loro pericoloso stile di vita, culminando in un'avvincente sequenza di inseguimento. Nel cast figurano anche Lori Petty e Gary Busey.
Questo non sarebbe il primo adattamento di "Point Break". Nel 2015, Ericson Core ha diretto un remake con Édgar Ramírez, Luke Bracey, Teresa Palmer, Delroy Lindo e Ray Winstone.