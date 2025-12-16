"Point Break", il film cult anni '90 diventa una serie tv

La serie sarà creata da Dave Kalstein ("Butterfly"), Alcon Television Group e AMC Studios. AMC si è aggiudicata il progetto in una gara. Kalstein scriverà e sarà produttore esecutivo insieme ai co-fondatori di Alcon Andrew Kosove e Broderick Johnson e al presidente della divisione televisiva Ben Roberts. Tra i lavori di Kalstein figurano il thriller di Daniel Dae Kim "Butterfly" di Amazon, "NCIS: Los Angeles" della CBS, "Quantico" della ABC e "Treadstone" di USA Network, di cui è stato co-showrunner.