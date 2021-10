"Tgcom24Tour", lunedì la terza tappa a Bologna

"Tgcom24Tour" , il format itinerante di Tgcom24 che porta l'informazione economica sul territorio, fa tappa a Bologna . Il 18 ottobre, a Palazzo Re Enzo, si terranno due tavole rotonde della durata di 45 minuti, che verranno trasmesse in streaming sul sito e in diretta sul Canale 51. Inoltre, il direttore Paolo Liguori e Dario Donato intervisteranno il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini .

Le tavole rotonde e gli ospiti - Si parte alle 10 con l'intervista al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e al rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini. Il dibattito partirà dal tema "Europa e istruzione: ripartire dal Pnrr".

Alle 12.25 si terrà la prima tavola rotonda, dal titolo "Territorio e imprese". Gli ospiti dell'appuntamento saranno il sindaco di Bologna Matteo Lepore e alcuni tra i principali esponenti dell'imprenditoria emiliana: il presidente di Coop Italia Marco Pedroni, il presidente del Consorzio Pamigiano Reggiano Nicola Bertelli e il presidente del Gruppo Granarolo Gianpiero Calzolari.

Alle 14.30 la tappa di Bologna si concluderà con la seconda tavola rotonda, in cui si parlerà di sostenibilità e sviluppo. Il direttore Paolo Liguori e Dario Donato si interfacceranno con diversi ospiti: altri principali esponenti dell'imprenditoria emiliana, quali il presidente di Selenella Massimo Cristiani e il direttore generale di Italia Zuccheri Alessandro Benincà. E ancora: il vicepresidente Anci e sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l'assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini, il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

Come seguire "Tgcom24Tour" - Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri sito e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle news nelle radio del Gruppo Mediaset. Sarà possibile rivedere i momenti principali dell'evento sul canale tv di Tgcom24 nella rubrica dedicata al tour (il 23 e il 30 ottobre alle 16.45).