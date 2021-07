Per ogni tappa si terranno uno o più tavole rotonde trasmesse in streaming sul sito e sui social di Tgcom24 e ambientate in location esclusive. Gli incontri avranno una tematica dedicata e verranno presentati dal direttore Paolo Liguori che, affiancato da Dario Donato, introdurrà gli ospiti del giorno (rappresentanti aziendali e istituzionali di massimo rilievo).

Si parte da Palermo, dove, il 27 luglio, in due tavole rotonde della durata di 45 minuti - che si svolgeranno presso la Sala degli Specchi del Palazzo d’Orleans - il direttore Liguori si interfaccerà con i rappresentanti delle istituzioni e le realtà imprenditoriali locali. Ospiti: Nello Musumeci, Fabrizio Micari (Rettore dell'Università di Palermo) e Gianmario Verona (Rettore dell'Università Bocconi).

La seconda tappa avrà luogo il 6 settembre a Milano, in concomitanza con il Salone del Mobile, quest'anno protagonista in una versione nuova e speciale, il Supersalone. Anche in questo caso si terranno due tavole rotonde della durata di 45 minuti che si svolgeranno presso la Triennale: la prima dedicata alla ripartenza - con focus su tessuto produttivo; sostenibilità come cardine della ripresa; istruzione; nuove professioni e discipline del futuro - e la seconda al design e, in particolare, alle imprese del settore del Mobile.

Tutte le tappe verranno raccontate sul nostro sito, in uno speciale dedicato che conterrà interviste, contributi video e approfondimenti, e sui nostri canali social, oltre che sul canale 51, il sabato alle 16.45 (a partire dal 31 luglio), in una rubrica bisettimanale che le descrive e, infine, all'interno degli spazi dedicati alle news nelle radio del Gruppo Mediaset.