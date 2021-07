Palermo, Milano , Napoli , Bari e Bologna . Un viaggio in cinque tappe che nasce dalla volontà di raccontare il contesto imprenditoriale italiano e le sfide imposte dal PNRR e le riforme alle porte. E' "Tgcom24Tour" , il nuovo format itinerante di Tgcom24 che porta l'informazione economica sul territorio. Il mercato del lavoro è cambiato, la spinta verso la digitalizzazione è irreversibile e le imprese sono chiamate a riorganizzare i propri modelli di business. Il percorso di "Tgcom24Tour" dà voce ai protagonisti di questo cambiamento con una serie di appuntamenti organizzati in diverse città con ospiti istituzionali, accademici e del tessuto produttivo.

Come seguire "Tgcom24Tour" - Per ogni tappa si terranno una o più tavole rotonde, presentate dal direttore Paolo Liguori e trasmesse in streaming sul sito e sulle pagine Facebook, Instagram e LinkedIn di Tgcom24. Il tour virtuale sarà fruibile in uno speciale dedicato che conterrà interviste, contributi video e approfondimenti, e sui nostri canali social. Sul canale 51, il sabato alle 16.45 (a partire dal 31 luglio) verrà inoltre trasmessa una rubrica quindicinale: un vero e proprio momento dedicato che, attraverso brevi clip, racconterà l'esperienza in ogni tappa. Il tour verrà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle news nelle radio del Gruppo Mediaset.