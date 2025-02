Identità Golose, arriva la quarta edizione di Bollicine dal mondo

Uno strumento in grado di far viaggiare attraverso il mondo dei vini spumanti per farne conoscere la storia, la tradizione, i passaggi generazionali, i vitigni e nuove destinazioni. E' la App Bollicine dal mondo, presentata a Identità Golose 2025. Giunta alla sua quarta edizione, Bollicine dal mondo è un progetto firmato da Paolo Marchi e Cinzia Benzi, rispettivamente Fondatore e curatore di Identità Golose e degustatrice, scrittrice e Donna del vino, interamente dedicato alla migliore produzione spumantistica internazionale. Il progetto fortemente voluto dai rispettivi fondatori e da Claudio Ceroni, Presidente MAGENTAbureau e Fondatore Identità Golose, nasce con la volontà di presidiare un settore in continua evoluzione e in forte crescita a livello internazionale.