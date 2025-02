Identità Golose 2025, l'arte dell'ospitalità

Anche per la sua 20esima edizione, Identità Golose non dimentica, e anzi ribadisce, l'importanza dell'hospitality. Con il Cluster Hospitality si amplia infatti lo spazio che l'edizione 2025 del Congresso, dal 22 al 24 febbraio all'Allianz MiCo North Wing, dedica all'arte di far star bene i propri ospiti.