Identità Golose 2025, Identità Cocktail si evolve e diventa Bar Experience

La contaminazione e l'interazione tra cibo e drink sono stati sempre temi centrali per Identità Cocktail. Nell'edizione 2025 ci si vuole spingere ancora oltre ed esplorare in maniera "immersiva" l'esperienza che ne deriva. Con questo spirito Identità Cocktail diventa infatti Bar Experience grazie a un allestimento studiato ad hoc per immergersi nell’atmosfera, nell’ospitalità e nella creatività di alcuni tra i bar che stanno segnando le prossime tendenze. La Bar Experience diventa quindi l'occasione per raccontare, e vivere, la miscelazione del futuro ospitando bar e bartender di caratura internazionale come Rodrigo Urraca e Marco Di Batista (Handshake Speakeasy, Città del Messico, n°1 The World’s 50 Best Bars 2024), Fabio Benjamin Cavagna (1930 Cocktail Bar, Milano, n°50 The World’s 50 Best Bars) e molti altri.