Torna Identità Golose e taglia il traguardo delle 20 candeline

A sottolineare la costante natura rivoluzionaria e innovativa della kermesse, per i 20 anni Identità Golose si è regalata anche una nuova immagine, grazie a un logo rinnovato, curato da Caleidos Agency, che riflette l’evoluzione del concetto di identità, quindi fluido, contaminato e in continua trasformazione. La nuova immagine traduce questa complessità con quadrati sovrapposti, di diverse dimensioni e tonalità cromatiche, simbolo delle molteplici anime del Congresso che si uniscono in un dinamico spazio in movimento.