Identità Milano guarda al futuro con Identità Young

"Identità Young - spiega Claudio Ceroni, ideatore e fondatore di Identità Golose assieme a Paolo Marchi - rappresenta un segno dei tempi e una novità di grande importanza. Non parliamo di una parte del programma, bensì della creazione di una corsia preferenziale per consentire ai giovani un ingresso il più ampio possibile al congresso. Attraverso un'intensa operazione di comunicazione e un considerevole abbattimento dei costi di iscrizione, lanciamo una vera e propria call to action dedicata alle nuove generazioni. I giovani costituiscono un grande popolo che anima tutte le cucine e le sale d'Italia: il mondo della gastronomia e della ristorazione è totalmente ringiovanito. È questa la realtà del post-pandemia che Identità Young vuole abbracciare e valorizzare, offrendo un accesso agevolato all'intero congresso per tutti i giovani desiderosi di partecipare".