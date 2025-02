Identità Golose, 20 anni di alta cucina che guardano al futuro

L'alta cucina non solo come arte ma anche come mezzo per incidere, se non cambiare, il mondo. Con queste premesse si è aperta l'edizione 2025 di Identità Golose, quella della 20 candeline. "Vent’anni sono un traguardo, ma non un punto di arrivo", ha sottolineato il fondatore (assieme a Paolo Marchi) Claudio Ceroni, aprendo il Congresso che si tiene fino al 24 febbraio all’Allianz MiCo - North Wing di Milano.