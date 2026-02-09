L'università di Trento ha scoperto un tunnel sotterraneo su Venere

Lo studio si aggiunge al già consistente numero di prove che mette in discussione l'immagine di Venere come pianeta geologicamente morto. "La nostra conoscenza di Venere è ancora limitata... e l'individuazione di una cavità vulcanica è quindi di particolare importanza, poiché consente di convalidare teorie che per molti anni ne hanno solo ipotizzato l'esistenza", spiega Bruzzone, coordinatore del team. La ricerca si è concentrata sui crolli di roccia superficiali che possono svelare vuoti sotterranei: nello specifico, al centro dello studio c'è una formazione sul fianco occidentale della regione di Nyx Mons. L'analisi suggerisce che il condotto (il secondo a essere scoperto su Venere) potrebbe estendersi per alcune decine di chilometri, ma per confermare le dimensioni e la forma saranno necessari ulteriori approfondimenti e missioni, come Envision (dell’Agenzia Spaziale Europea) o Veritas (della Nasa).