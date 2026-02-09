L'università di Trento ha scoperto un tunnel sotterraneo su Venere
La cavità dovrebbe essersi creata a seguito di un'intensa attività vulcanica
© Getty
Su Venere c'è un tunnel sotterraneo che potrebbe dirci molto di più su un pianeta di cui ancora si sa davvero poco. È la scoperta fatta da un team di esperti dell'università di Trento. Leonardo Carrer, Elena Diana e Lorenzo Bruzzone hanno analizzato i dati della missione Nasa Magellano di inizio anni Novanta, giungendo alla conclusione che nel sottosuolo del pianeta esiste una lunga cavità (la seconda individuata) nata dall'intensa attività vulcanica ipogea.
Scoperta fondamentale
Lo studio si aggiunge al già consistente numero di prove che mette in discussione l'immagine di Venere come pianeta geologicamente morto. "La nostra conoscenza di Venere è ancora limitata... e l'individuazione di una cavità vulcanica è quindi di particolare importanza, poiché consente di convalidare teorie che per molti anni ne hanno solo ipotizzato l'esistenza", spiega Bruzzone, coordinatore del team. La ricerca si è concentrata sui crolli di roccia superficiali che possono svelare vuoti sotterranei: nello specifico, al centro dello studio c'è una formazione sul fianco occidentale della regione di Nyx Mons. L'analisi suggerisce che il condotto (il secondo a essere scoperto su Venere) potrebbe estendersi per alcune decine di chilometri, ma per confermare le dimensioni e la forma saranno necessari ulteriori approfondimenti e missioni, come Envision (dell’Agenzia Spaziale Europea) o Veritas (della Nasa).
Analisi dei dati
I ricercatori hanno effettuato un'analisi approfondita di quanto raccolto dalla sonda Nasa Magellan che, tra il 1990 e il 1992, ha mappato gran parte della superficie del pianeta utilizzando le onde radar. Alcuni di questi segnali hanno impiegato più tempo del solito a tornare indietro, suggerendo la presenza di rientranze nel (o sotto) il terreno. Un sistema complesso ma necessario, poiché Venere è avvolto da dense nubi che ne impediscono una visione diretta dettagliata.