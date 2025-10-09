La fascia di asteroidi tra Marte e Giove si sta impoverendo

È quanto emerge dallo studio condiviso sulla piattaforma arXiv dal team di ricerca dell'astronomo Julio Fernández, dell'Università della Repubblica in Uruguay. Secondo i calcoli degli esperti, circa il 20% della materia sfugge sotto forma di asteroidi e meteoroidi che occasionalmente attraversano l'orbita terrestre, entrando talvolta nella nostra atmosfera sotto forma di meteore. Il restante 80% viene invece ridotto in polvere meteoritica a seguito di collisioni. Gli asteroidi più noti come Cerere e Vesta non sono stati considerati nello studio perché sono sopravvissuti sufficientemente a lungo da non contribuire più all'impoverimento della fascia.