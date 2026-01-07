Scoperta Cloud-9, la prima galassia "fantasma"

È un alone di materia oscura senza stelle: il risultato rivoluzionario si deve ad Alejandro Benitez-Llambay dell'Università di Milano-Bicocca
© Nasa
Un alone di materia oscura totalmente privo di stelle a quattordici milioni di anni luce dalla Terra: si chiama Cloud-9 ed è la prima galassia fantasma mai individuata. La scoperta rivoluzionaria si deve ad Alejandro Benitez-Llambay, del dipartimento di Fisica dell'Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con astronomi di Canada e Stati Uniti, ed è pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.
Cloud-9 è il primo candidato certo di Relhic (Reionization-Limited H I Cloud), vale a dire un oggetto astrofisico previsto dalla teoria di riferimento della cosmologia, ma mai osservato prima. Il gruppo di ricerca internazionale ha sfruttato la potenza del telescopio spaziale Hubble, puntandolo sull'area oscura per otto orbite (circa tredici ore complessive) e scrutando in profondità questa misteriosa nube di idrogeno, situata vicino alla galassia a spirale M94. "Con queste osservazioni abbiamo avuto la conferma che, nonostante la sua massa e la presenza di gas, Cloud-9 non è una galassia. Nell'area, estesa per oltre 4.500 anni luce, non brilla neppure una stella", dice Benitez-Llambay. Secondo la teoria, questi aloni sarebbero abbastanza massicci da trattenere parte del loro gas, ma non abbastanza da superare la pressione termica e innescare la formazione delle stelle. Si creerebbe così quella che viene chaimata una "galassia fallita" o "galassia fantasma".
La prima rilevazione di Cloud-9 è stata fatta nel 2023 dal radiotelescopio Fast situato a Guizhou, in Cina. Con i suoi 500 metri di diametro, è il più grande radiotelescopio del mondo capace di sorvegliare vaste aree. "Dopo il rilevamento iniziale l'oggetto è stato osservato da noi con il potente radiotelescopio Karl G. Jansky Very Large Array nel New Mexico", sottolinea il ricercatore. A confermare che Cloud-9 è un unicum cosmico che conferma la previsione teorica di un Relchic, hanno contribuito adesso le osservazioni con il telescopio Hubble, descritte dal nuovo studio.