Scoperta Cloud-9, la prima galassia "fantasma"

Cloud-9 è il primo candidato certo di Relhic (Reionization-Limited H I Cloud), vale a dire un oggetto astrofisico previsto dalla teoria di riferimento della cosmologia, ma mai osservato prima. Il gruppo di ricerca internazionale ha sfruttato la potenza del telescopio spaziale Hubble, puntandolo sull'area oscura per otto orbite (circa tredici ore complessive) e scrutando in profondità questa misteriosa nube di idrogeno, situata vicino alla galassia a spirale M94. "Con queste osservazioni abbiamo avuto la conferma che, nonostante la sua massa e la presenza di gas, Cloud-9 non è una galassia. Nell'area, estesa per oltre 4.500 anni luce, non brilla neppure una stella", dice Benitez-Llambay. Secondo la teoria, questi aloni sarebbero abbastanza massicci da trattenere parte del loro gas, ma non abbastanza da superare la pressione termica e innescare la formazione delle stelle. Si creerebbe così quella che viene chaimata una "galassia fallita" o "galassia fantasma".