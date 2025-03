Fotografata una "ruota panoramica" nell'universo: è la galassia Big Wheel

La sua rapida e inaspettata crescita che apre una nuova finestra sulle fasi iniziali della formazione delle galassie, è descritta in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy dal gruppo di ricerca internazionale Cosmic Web, guidato dall’Università di Milano-Bicocca. "Quando e come si formano i dischi galattici è ancora un enigma" spiega Sebastiano Cantalupo dell'ateneo milanese. "I primi anni di osservazioni del telescopio James Webb hanno rivelato una pletora di dischi galattici nell'universo primordiale. Prima della nostra osservazione, tuttavia, erano stati scoperti solo dischi galattici molto più piccoli di quelli che vediamo nell’universo locale. Per questo motivo, si pensava che la formazione dei dischi più grandi avesse richiesto la maggior parte dell’età dell’universo. Per poter fare nuova luce sulla questione, abbiamo rivolto la nostra attenzione all'universo primordiale".



La scoperta I ricercatori si sono focalizzati su una regione del cielo che si trova a undici-dodici miliardi di anni luce di distanza e che è incorporata in una struttura su larga scala che probabilmente evolverà in un ammasso di galassie: si tratta di una regione eccezionalmente densa, con un'alta concentrazione di galassie, gas e buchi neri, un "laboratorio" nel quale si possono studiare i meccanismi di formazione delle galassie. Integrando le osservazioni del telescopio Webb (delle agenzie spaziali di Usa, Europa e Canada) con dati provenienti da altre strutture (come il telescopio spaziale Hubble, il Very Large Telescope e l'Osservatorio Alma in Cile), si è arrivati alla scoperta di un disco sorprendentemente grande nella struttura su larga scala.