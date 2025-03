C'è ossigeno nella galassia più distante da noi

Il primo studio, a guida italiana, è stato pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics ed è stato coordinato dall’italiano Stefano Carniani, della Scuola Normale Superiore di Pisa; il secondo studio, a guida olandese, è online sulla piattaforma arXiv e in via di pubblicazione su The Astrophysical Journal; lo ha coordinato Sander Schouws dell’Università di Leida e la Scuola Normale di Pisa ha contribuito anche a questo articolo.