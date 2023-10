Via Lattea, scoperte altre ventimila galassie dietro la nostra

Un gruppo di astronomi ha scoperto ventimila galassie dietro la Via Lattea.

L'esito è frutto di un'indagine chiamata The VVVX Survey (VISTA Variables in the Via Lactea extended) che è stata presentata settimana scorsa alla Specola Vaticana. Gli scienziati sono riusciti a osservare più di un miliardo di stelle, registrando anche i loro cambiamenti di luminosità nel tempo, grazie a un telescopio VISTA di 4 metri a ESO/Paranal in Cile. Il team è arrivato a questo risultato dopo aver osservato ripetutamente per dodici anni le parti interne della nostra galassia. La scoperta fatta è molto importante perché permette per la prima volta di scoprire strutture dell’Universo nascoste dietro la Via Lattea.