Sistema solare, nuove ipotesi sull'esistenza del Pianeta 9

La Terra, il pianeta in cui viviamo, fa parte del Sistema Solare, un gruppo di corpi celesti che orbitano attorno al sole.

Il nostro sistema è parte a sua volta della Via Lattea, una galassia compresa nell'Universo osservabile, la regione di spazio indagabile dall'uomo. Finora si pensava che fossero otto i pianeti del nostro sistema planetario ma forse non è così, è possibile che siano nove. Questa è la teoria formulata dai fisici teorici Harsh Mathur, della Case Western Reserve University, e Katherine Brown dello Hamilton College. Nel loro studio pubblicato The Astronomical Journal, i ricercatori osservano che la prova dell'esistenza di un nono pianeta del Sistema Solare potrebbe esistere secondo la teoria Mond, una versione modificata delle leggi della gravità formulate da Isaac Newton, sviluppata per comprendere la rotazione delle galassie.