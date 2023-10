In arrivo un'eclissi di Luna: il 28 ottobre tutti con il naso all'insù

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto, ecco come è apparsa la "Super Luna blu". Si tratta della Luna piena più grande e luminosa del 2023: trovandosi un po' più vicina alla Terra, rispetto al solito, è apparsa più luminosa e più grande.

Cos'è la Luna blu La Luna blu si riferisce a un evento, alla sua frequenza di apparizione (Luna piena due volte in un mese), non è quindi legato al colore effettivo del pianeta. L'origine del termine è radicata nella lingua inglese, dove l’espressione once in a blue moon (letteralmente 'una volta ogni Luna blu') viene utilizzata per indicare un evento raro e insolito. Una Luna blu può verificarsi in due modi: una doppia Luna piena all’interno di un mese solare, o la terza Luna piena in una stagione che normalmente dovrebbe averne solo due. In media, si osserva una Luna blu approssimativamente ogni due o tre anni, ma la frequenza esatta può variare.