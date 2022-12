Nel cielo del 2023 stelle cadenti e quattro eclissi | Ecco il calendario per tutti gli appassionati (e non)

Il 2023 sarà un anno che darà soddisfazione ai cacciatori di stelle cadenti: le piogge dei principali sciami meteorici, infatti, illumineranno il cielo senza il disturbo della Luna.

Anche gli appassionati di eclissi potranno dirsi soddisfatti per ben quattro eventi tra primavera e autunno. Purtroppo dall'Italia sarà visibile solo un'eclissi parziale di Luna a fine ottobre. Nel corso dei mesi Saturno, Nettuno, Giove e Urano faranno a gara per mettersi in mostra, mentre a inaugurare lo spettacolo potrebbe essere, a sorpresa, una cometa.