La Luna si tinge ancora di rosso, tra domenica e lunedì arriva l'eclissi totale

La Luna si prepara a cambiare colore e a trasformarsi nella cosiddetta "Luna Rossa".

Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio , infatti, torna l'eclissi totale: l'ultima c'era stata tre anni fa. I l fenomeno sarà visibile anche dall'Italia, ma solo per la prima parte: il culmine, infatti, sarà purtroppo all'alba, quando la Luna tramonta, e non sarà quindi osservabile. L'evento sarà trasmesso in diretta dal Virtual Telescope Project, con immagini da Roma e dalle Americhe, a partire dalle 03,32 ora italiana, il momento in cui la Luna inizierà a entrare nel cono di penombra creato dalla Terra che transita davanti al Sole.