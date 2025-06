Galassia dello Scultore, ricostruita l'immagine: ha più di mille colori

NGC 253 dista dalla Terra undici milioni di anni luce ed è lunga circa 65mila anni luce: data la vastità dell’area della galassia, per ottenere un’immagine così definita, i ricercatori hanno dovuto mettere insieme più di cento fotografie già ottenute in precedenza dal Very Large Telescope. Le prime analisi dell’immagine completa hanno permesso di osservare almeno 500 nebulose planetarie, ma anche regioni di gas e polvere espulsi da stelle morenti simili al Sole: si tratta di un numero davvero elevato dato che di solito non è possibile contarne più di 100.