Intorno alla Via Lattea ci sarebbero più galassie satellite del previsto

Lo studio, presentato in occasione del Meeting di Astronomia della Società reale astronomica a Durham, potrebbe aiutare a capire i misteri della materia oscura. È noto da qualche decennio che la nostra Via Lattea è circondata da decine di galassie molto più piccole dette galassie satellite di cui non esiste ancora un censimento dettagliato. Vedere strutture come queste, composte da poche migliaia di stelle e spesso oscurate alla vista dalla presenza di polveri, stelle e dalla Via Lattea stessa, è molto difficile ma conoscerne il numero potrebbe essere fondamentale per capire l'origine della nostra galassia e soprattutto capire meglio le caratteristiche della materia oscura.