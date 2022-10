Spazio, Samantha Cristoforetti è tornata sulla Terra: rientrata la Crew Dragon

La navetta Crew Dragon Freedom è stata regolarmente recuperata dopo l'ammaraggio, avvenuto in un oceano abbastanza tranquillo. Quindi è stata issata sulla nave e gli astronauti dell'equipaggio Crew 4 sono stati aiutati a uscire e ad affrontare il primo impatto con la gravità dopo 170 giorni in assenza di peso. A uscire per primo è stato il pilota Bob Hines, seguito dal comandante Kjell Lindgren e da Jessica Watkins. Quindi è stata la volta di AstroSamantha.

L'attività scientifica a bordo della Iss -

Tanta l'attività scientifica condotta a bordo nell'arco dei sei mesi, soprattutto all'interno del laboratorio europeo Columbus, con i tanti esperimenti della missione Minerva, sei dei quali dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). AstroSamantha ha studiato gli effetti dell'assenza di peso sull'apparato riproduttivo femminile e sulle caratteristiche dell'olio extravergine d'oliva italiano e ha dedicato molto tempo anche ai collegamenti con le scuole e parlando ai ragazzi del valore e della bellezza della scienza.

La passeggiata spaziale di AstroSamantha -

Al bilancio positivo dei sei mesi nello spazio hanno contribuito anche due record importanti, tanto attesi ed entrambi confermati quando le speranze sembravano svanire. Il primo è stato la passeggiata spaziale , che il 21 luglio ha fatto di AstroSamantha la prima europea ad affrontare un'attività extraveicolare (Eva).

Prima donna europea al comando della Iss -

Il secondo è stato il comando della Stazione Spaziale , inizialmente annunciato, poi sfumato e concretizzato il 28 settembre. AstroSamantha è diventata così anche la prima astronauta europea ad avere questo ruolo. Prima di allora era stata leader del Segmento orbitale americano, che comprende i moduli e componenti statunitensi, europei e canadesi della Stazione Spaziale. L'incarico è durato appena 15 giorni, dopo i quali è arrivato il momento di tornare a casa. Ha quindi passato il comando al collega russo Sergey Prokopyev, che adesso è alla guida dei sei membri della Expedition 68 che continueranno a lavorare sulla Stazione Spaziale: i russi Dmitrij Petelin e Anna Kikina, gli americani Francisco Rubio, Nicole Mann e Josh Cassada, e il giapponese Koichi Wakata.