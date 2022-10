Spazio, Samantha Cristoforetti passa il comando della Iss: "Grazie Italia"

"Le più sbalorditive che io abbia mai visto". Così Samantha Cristoforetti definisce le aurore australi viste la scorsa settimana dallo spazio e immortalate in alcuni scatti social. Un verde intenso e spettacolare, che ha colpito anche l'astronauta italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale da fine aprile per la Missione Minerva. AstroSamantha ha spiegato di non averne mai viste così "in oltre 300 giorni passati nello spazio", merito della recente e intensa attività del Sole. Le aurore fotografate dall'astronauta sono quelle australi, che si verificano nell'emisfero sud, e non quelle boreali, che si possono invece ammirare nel Nord Europa.