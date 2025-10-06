Michaela Benthaus, prima astronauta in sedia a rotelle nello spazio: l'occasione grazie a Bezos

Laurea triennale in meccatronica, master in ingegneria aerospaziale e anni di esperienza all'Esa. Così si potrebbe riassumere la carriera di Benthaus, ma il suo percorso non è stato affatto lineare: "Ho avuto un incidente in mountain bike, in una discesa downhill il 30 settembre 2018. Sono passati sette anni da allora, avevo 26 anni". Dopo l'incidente si è concentrata molto sulla carriera professionale e nel 2022 ha avuto una prima opportunità: "Ho partecipato a un volo parabolico: un aereo segue traiettorie che portano a circa 20 secondi di microgravità. Viene simulata l'assenza di gravità". Le capacità e la determinazione dell'ingegnere tedesca l'hanno portata nel 2024 a prendere parte a una missione analogica alla base Lunares in Polonia: "Due settimane senza finestre né luce naturale, solo comunicazioni via email. Simulavamo la vita su Marte".