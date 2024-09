Spazio, misurate le radiazioni a cui sono esposti gli astronauti nelle missioni verso la Luna

Analizzando i dati raccolti, i ricercatori hanno scoperto che l'esposizione alle radiazioni all'interno della capsula Orion varia molto in base alla posizione: le aree più schermate, destinate all'equipaggio, forniscono una protezione quattro volte maggiore rispetto a quelle meno schermate. Inoltre, anche durante eventi come i brillamenti solari che aumentano la quantità di radiazioni emesse nello spazio, la navetta è rimasta al di sotto del livello considerato sicuro per evitare l'avvelenamento da radiazioni. Anche l'orientamento della navetta si è dimostrato rilevante: una virata ad angolo retto eseguita nel corso della missione ha ridotto l'esposizione alle radiazioni del 50%.