Il tempo su Marte corre più veloce che sulla Terra

Secondo la teoria della relatività di Einstein, la forza di gravità influenza lo scorrere del tempo: gli orologi ticchettano più lentamente dove la gravità è più forte e viceversa. Anche la velocità dell'orbita di un pianeta fa sì che gli orologi corrano più o meno velocemente. I fisici del Nist si sono trovati così ad affrontare un problema più complesso di quanto pensassero. Oltre a calcolare la gravità di Marte (che è cinque volte più debole di quella terrestre) in un punto ben preciso della sua superficie, grazie ai dati raccolti negli anni da diverse sonde spaziali, hanno dovuto anche tener conto di come Sole, Terra e Luna influiscono sulla sua orbita. Hanno così calcolato che, in media, il tempo su Marte corre più veloce di 477 microsecondi (milionesimi di secondo) al giorno. Tuttavia, l'orbita eccentrica del pianeta e la gravità dei suoi vicini celesti possono aumentare o diminuire questo intervallo fino a 226 microsecondi al giorno nel corso dell'anno marziano.