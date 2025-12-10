Il tempo su Marte corre più veloce che sulla Terra

Per effetto della gravità e dell'orbita, il ticchettio degli orologi è più rapido di 477 milionesimi di secondo al giorno. Si tratta di un dato chiave per le future reti di navigazione e comunicazione spaziale
Su Marte il ticchettio degli orologi sarà più rapido che sulla Terra: per effetto della gravità e dell'orbita, infatti, il tempo sul Pianeta Rosso scorre più veloce di 477 milionesimi di secondo al giorno, pari a un millesimo del tempo che ci vuole per sbattere le palpebre.
Lo hanno calcolato con esattezza i fisici del National Institute of Standards and Technology americano, che in uno studio pubblicato sulla rivista The Astronomical Journal spiegano come questa differenza apparentemente insignificante potrà essere cruciale per le future reti di navigazione e comunicazione spaziale. Se potessimo atterrare oggi su Marte con un orologio atomico, noteremmo che scandisce il tempo come gli altri orologi atomici sulla Terra, ma confrontandoli direttamente emergerebbe una discrepanza. La sfida è determinare di quanto l'ora marziana sia sfasata rispetto a quella terrestre, quasi come calcolare una differenza di fuso orario.
Secondo la teoria della relatività di Einstein, la forza di gravità influenza lo scorrere del tempo: gli orologi ticchettano più lentamente dove la gravità è più forte e viceversa. Anche la velocità dell'orbita di un pianeta fa sì che gli orologi corrano più o meno velocemente. I fisici del Nist si sono trovati così ad affrontare un problema più complesso di quanto pensassero. Oltre a calcolare la gravità di Marte (che è cinque volte più debole di quella terrestre) in un punto ben preciso della sua superficie, grazie ai dati raccolti negli anni da diverse sonde spaziali, hanno dovuto anche tener conto di come Sole, Terra e Luna influiscono sulla sua orbita. Hanno così calcolato che, in media, il tempo su Marte corre più veloce di 477 microsecondi (milionesimi di secondo) al giorno. Tuttavia, l'orbita eccentrica del pianeta e la gravità dei suoi vicini celesti possono aumentare o diminuire questo intervallo fino a 226 microsecondi al giorno nel corso dell'anno marziano.