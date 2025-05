Il satellite sovietico Kosmos 482 precipiterà sulla terra (forse) il 10 maggio

Kosmos 482 era un lander progettato per atterrare su Venere: lanciato nel 1972, la sonda raggiunse la sua orbita attorno alla Terra, ma per un problema a un motore non ripartì più per la sua ultima destinazione. Ora, avendo perso spinta, precipiterà e gli esperti di detriti spaziali non sono al momento in grado di capire dove cadrà. Inoltre, Kosmos 482 era studiato per resistere all'accelerazione, alle alte pressioni e al calore estremo, dovendo atterrare su Venere. E per questo potrebbe non disintegrarsi completamente rientrando nell'atmosfera terreste.