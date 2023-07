Spazio, il satellite Aeolus è precipitato sull'Antartide | Esa: "Missione compiuta"

L'impatto con l'atmosfera Nelle scorse settimane l'Esa aveva annunciato il rientro di Aeolus, precisando che si sarebbe potuto verificare un minimo rischio di caduta di detriti. Nel tardo pomeriggio del 28 luglio il Centro di controllo dell'Esa ha inviato l'ultimo comando al satellite, che ha continuato a ridurre la sua quota fino all'impatto con l'atmosfera, avvenuto oltre il Circolo Polare Antartico a 71 gradi Sud e 150 gradi Est.

Il satellite del venti Pesante 1,3 tonnellate, Aeolus era stato progettato per studiare i venti. Dal 2018 ha fornito dati preziosi per le previsioni meteorologiche e per i modelli climatici, anche grazie alla tecnologia italiana, con lo strumento Aladin (Atmospheric Laser Doppler INstrument), costruito negli stabilimenti di Leonardo a Campi Bisenzio e Pomezia.

Il satellite sarebbe dovuto rimanere nello spazio per tre anni, vi è rimasto quasi cinque. Stava, quindi, esaurendo il propellente che gli avrebbe consentito di mantenersi stabile sulla sua orbita. Di conseguenza, avrebbe cominciato progressivamente a perdere quota, cadendo verso la Terra. L'Esa ha pensato così di utilizzare il propellente ancora disponibile per guidare il rientro di Aeolus in modo sicuro, portandolo dalla quota di 320 chilometri fino a 120 chilometri e direzionandolo in maniera tale che, dopo l'impatto con l'atmosfera, gli eventuali detriti cadessero nell'oceano Atlantico.