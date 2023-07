Il satellite Aeolus è in caduta sulla Terra: esperti al lavoro per evitare incidenti

Un rischio minimo

Ma quando dovrebbe accadere? Secondo quanto si è appreso, il rientro di Aeoilus sarebbe previsto nel mese di agosto. "Questo tentativo di rientro assistito va ben oltre le norme di sicurezza della missione, che è stata pianificata e progettata alla fine degli anni 90", ha fatto sapere Tim Flohrer, a capo dell'Ufficio per i detriti spaziali dell'Esa. "Una volta scoperto che era possibile ridurre ulteriormente il già minimo rischio per gli esseri viventi e le infrastrutture, gli ingranaggi si sono messi in moto. Se tutto dovesse andare secondo i piani, Aeolus si troverebbe a essere in linea con le attuali norme di sicurezza per le missioni progettate oggi".