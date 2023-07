La Terra tocca il suo punto più lontano dal Sole: è il giorno dell'afelio

Leggi Anche Il Sole sorride al telescopio spaziale della Nasa

Caratteristiche dell'afelio Le data in cui cade il fenomeno dell'afelio non è sempre la stessa: ciò è dovuto sia alla presenza degli anni bisestili, sia al fatto che in realtà non è la Terra da sola a orbitare intorno al Sole, ma gira insieme alla Luna.

Inoltre, il nostro pianeta non si muove sempre alla stessa velocità: come un pattinatore sul ghiaccio gira più rapidamente quando porta le braccia al petto, così un pianeta viaggia più velocemente quando è più vicino alla sua stella.

Dunque, in questa occasione la Terra è più lenta, una differenza di velocità che però è praticamente impercettibile per gli esseri umani. Per chi vive nell'emisfero boreale, può stupire il fatto che la Terra sia più vicina al Sole durante l'inverno e più lontana durante l'estate, ma, come detto, la differenza tra afelio e perielio (il punto più vicino al Sole dell'orbita terrestre) non è abbastanza grande da condizionare l'alternarsi delle stagioni, che sono invece dovute all'inclinazione dell'asse terrestre.

