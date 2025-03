Spazio, arriva la prima immagine del satellite italiano Iride

L'immagine è stata scattata dal microsatellite, del peso di 65 chilogrammi, Heo Pathfinder il primo di un gruppo di 25 satelliti realizzati da Argotec di Torino e che saranno lanciati in questi mesi, altri otto sono già pronti a essere lanciati entro l'anno, e nel complesso saranno 25 entro il 2026. Nel complesso Iride sarà una costellazione di famiglie di satelliti, 68 in totale di cui 25 della tipologia Heo, acronimo di Hawk for Earth Observation, nello spettro del visibile, e altre cinque serie di satelliti con strumenti di vario tipo, dai radar Sar a strumenti multispettrali e iperspettrali. Dati che copriranno tutto il pianeta ma focalizzandosi soprattutto sull'Italia per mettere a disposizione servizi alle autorità pubbliche locali e regionali per il monitoraggio della qualità dell'aria, della copertura del suolo, del clima e delle risorse idriche; per la mappatura dei movimenti del terreno (dovuti, ad esempio, a vulcani, terremoti o subsidenza) e per i servizi di emergenza e sicurezza.