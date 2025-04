Pronto lo studio sui satelliti italiani per difesa e comunicazioni

È stato consegnato al ministero delle Imprese e del Made in Italy lo studio di fattibilità per la costellazione italiana di satelliti per le telecomunicazioni per la sicurezza e la difesa. Lo ha annunciato il ministro Adolfo Urso. Lo studio, che l'Agenzia spaziale italiana era stata incaricata di preparare nel dicembre 2024, "è stato consegnato nelle scorse settimane - ha detto ancora il ministro - e abbiamo dato mandato all'Asi di confrontarsi con le nostre imprese per capire se sono in grado, da sole, di realizzare la costellazione".