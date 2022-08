21 agosto 2022 14:44

Scie luminose nel cielo incantano il Nord Italia: sono i satelliti di Musk

Un trenino di punti luminosi ha incantato il cielo del Nord d'Italia. Foto e video hanno iniziato a inondare i social, insieme alle domande sull'origine del fenomeno. La spiegazione in realtà è semplice e ormai nota da tempo: si tratta di un gruppo di satelliti Starlink di Elon Musk lanciati in orbita da un Falcon 9, il razzo spaziale progettato dalla compagnia SpaceX del magnate australiano. Starlink è una "costellazione" composta da migliaia di satelliti e pensata da Musk per portare le connessioni internet ad alta velocità - finora disponibili prevalentemente nelle città - in ogni parte del mondo, dai deserti agli oceani, superando il digital divide su scala mondiale. Il gruppo di satelliti è risultato visibile nelle ore seguenti al lancio perché si trovava ancora in un'orbita "bassa".