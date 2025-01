Maturità 2025, seconda prova scritta: latino al Classico e matematica allo Scientifico

Latino al Liceo classico e matematica al Liceo scientifico. Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2025, secondo quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Dopo il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, e la seconda prova scritta, la prova orale, in cui verrà valutata anche la condotta, avrà "l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale" degli studenti, si legge in una nota del ministero. Nel caso in cui il candidato abbia riportato una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva, assegnato dal consiglio di classe.