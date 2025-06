Maturità 2025, ansia e tensione per 6 studenti su dieci

“Non è l’intelligenza artificiale il problema. È l’insicurezza emotiva che l’accompagna. I ragazzi si affidano all’IA non perché non sanno. Ci si affidano perché non si fidano di loro stessi. Questo è il vero banco di prova: non l’esame scritto, ma la capacità di restare umani in un mondo che offre scorciatoie. E per farlo, hanno bisogno di adulti che non offrano solo risposte, ma li aiutino a reggere le domande”, conclude Lavenia