Informatica, Scienze e Lingue: ecco le lauree dei "cervelli in fuga"

Ma - notizia forse meno buona - questo passaggio del rapporto segnala come, alla storica mobilità lavorativa da Sud a Nord - che ancora oggi caratterizza il nostro Paese - si affianca, ormai da diverso tempo, quella verso i Paesi esteri, che costituiscono un obiettivo al quale guarda un numero consistente di laureati, non solo per lo studio ma anche come possibile meta lavorativa, in virtù delle migliori condizioni offerte generalmente negli altri Paesi.