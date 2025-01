Idraulici, elettricisti, meccanici e altri introvabili: studenti e famiglie snobbano i corsi professionali IeFP

Sono gli indirizzi di istruzione secondaria meno pubblicizzati e, anche per questo, i più “snobbati” dagli studenti. Qualcuno li confonde persino con gli istituti professionali. Quella che per molti è la “serie D” delle possibili scelte post terza media risponde al nome tecnico di Istruzione Formazione Professionale (IeFP). Eppure, forse proprio per questa loro scarsa notorietà, sono percorsi che in prospettiva possono far trovare lavoro più facilmente di altri.