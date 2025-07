Moro rapito da Cosa Nostra, Marie Curie premio Oscar, Hitler da Nobel e (ancora) D'Annunzio "estetista": gli strafalcioni della Maturità 2025

Perché quello del malcapitato diplomando o diplomanda - in questi casi la riservatezza è doverosa - che ha ridotto il “vate” a esperto in trattamenti estetici è solo il primo di una lunga serie di svarioni andati in scena quest’anno e raccolti, come di consueto, dal portale Skuola.net, grazie alle “soffiate” degli studenti che hanno assistito agli orali di Maturità, in corso in questi giorni.